La Cubana homenajea al teatro de aficionados con 'L'amor venia amb taxi' en el Romea de Barcelona

Los actores del espectáculo durante la presentación a la prensa - EUROPA PRESS

Se podrá ver hasta el 14 de diciembre y cuenta con un total de 19 actores

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Romea de Barcelona acogerá hasta el 14 de diciembre 'L'amor venia amb taxi', el nuevo espectáculo musical de la compañía teatral La Cubana que pretende hacer un homenaje al teatro de aficionados.

En rueda de prensa este viernes, el director del Teatre Romea, Josep Maria Pou, ha recordado que se trata de un espectáculo creado para el Romea y ha destacado: "40 años después, La Cubana, después de toda su trayectoria, vuelve al Teatre Romea y vuelve a conseguir que el mundo se hunda, pero este vez no fuera del teatro, sino dentro".

El espectáculo surge de la obra 'L'amor venia amb taxi' de Rafael Anglada, estrenada en el 1959 en el Teatre Romea, y el director de la compañía, Jordi Milán, asegura que han escogido esta obra porque "casi todas las compañías de teatro de aficionados de Catalunya la conocen y la han representado".

La obra explica cómo una compañía de teatro de aficionados, L'Elenc Artístic Teatral del Centre Parroquial de Nostra Senyora de la Llum, se reúne en enero para decidir cuál será la función que interpretarán esa temporada

"NO TENÍA SENTIDO HACERLA EN OTRO TEATRO"

Milán explica que el espectáculo se sitúa en el 1959 y que plasma muchas cosas que pasaron en ese año, como el manifiesto del entonces director de la revista 'Destino', Néstor Luján, criticando el teatro en catalán que se hacía en el Romea, la primera actuación de Maria Callas en Barcelona o el desarrollo urbanístico de la época.

Insiste en que esta obra "no tenía sentido hacerla en otro teatro de Barcelona", ya que creen que el Romea es emblema del teatro catalán; y porque es el centro de un mundo teatral que quieren homenajear, como el de los hermanos Peris, la Editorial Millà y los hermanos Salvador.

Además, el primer espectáculo que hizo La Cubana en un teatro cerrado fue en el Teatre Romea en el 1986, con su especial versión de 'La tempestad' de Shakespeare.

"MADE IN CUBANA"

Aunque afirma que es un musical, Milán ha insistido en que lo es a su propia manera, es decir, "made in Cubana"; y que sobre todo es un homenaje al teatro de aficionado que, a su juicio, no se le ha dado el valor que tiene.

Asegura que no le gusta llamarlo 'teatro amateur', porque todas las personas que se dedican al teatro vienen del de aficionados, y cree que "es un fenómeno que existe aquí en Catalunya", con la presencia de pequeños teatros en cualquier localidad, que hace que la gente tenga el gusanillo --en sus palabras-- por el teatro.

Sobre el título, dice que querían que "orientara por dónde iban los tiros", ya que la obra de Anglada es conocida entre el teatro de aficionados catalán, y, por tanto, el título mismo es un guiño al homenaje que se quiere hacer de este tipo de teatro.

PRODUCCIÓN

La obra cuenta con canciones del repertorio musical catalán de la época, así como de Joan Vives y Xavier Mestres; y Milán apunta que el reto era adaptar al espacio del Romea un espectáculo grande con 19 actores, entre los que están Anna Barrachina, Xavi Tena y Maria Garrido.

El director del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Edgar Garcia, que también ha estado en la presentación, ha explicado que, para este espectáculo, La Cubana se acogió a la línea impulsada desde el Icec desde 2023 para promocionar las producciones en catalán; y señala que es la tercera producción que surge de esta línea y la segunda que se estrena.