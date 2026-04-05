Las cuencas internas catalanas aumentan 6,5 puntos sus reservas desde enero y pasan del 85 al 91,5%

Archivo - Vista del embalse de Foix, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de las cuencas internas de Catalunya han aumentado sus reservas desde que comenzó este año, ya que, con datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el 1 de enero estaban al 85% de su capacidad y a 31 de marzo se encontraban al 91,5%, ganando 6,5 puntos en el primer trimestre de 2026.

Los datos muestran que a 1 de enero los embalses tenían 573 hectómetros cúbicos y al final del trimestre, el 31 de marzo, tenían 620,82, es decir, han aumentado un total de 47,82 hectómetros cúbicos.

El embalse de Darnius Boadella estaba a 31 de marzo al 87,9% de su capacidad (cuando el 1 de enero estaba al 82%); el de Sau, al 88,4% (frente al 76% del 1 de enero); Susqueda, al 90,8% (frente al 98%); La Baells, al 95,3% (frente al 82%) y La Llosa del Cavall, al 100,6% (frente al 82%).

Sant Ponç está al 91,6% (el 1 de enero estaba al 82%); Foix, al 83,1% (frente al 87%); Siurana, al 75,9% (17% el 1 de enero) y Riudecanyes, al 99,1% (frente al 49%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, estaban a 31 de marzo al 92,2% de su capacidad, cuando el 1 de enero estaban al 86%, aumentando 6,2 puntos en tres meses.

Por otro lado, comparando con el año pasado, las reservas de las cuencas internas estaban al 63,6% (431 hectómetros cúbicos) a 31 de marzo de 2025, mientras que en la misma fecha este 2026 están al 91,5% (620,82 hectómetros cúbicos), es decir, han crecido en 27,9 puntos en un año.

AUMENTARON SOBRE TODO DE ENERO A FEBRERO

Comparando estos tres primeros meses de 2026, destaca que de enero a febrero se produjo un crecimiento general de todos los embalses de las cuencas internas, debido a las lluvias que se produjeron por el temporal Harry.

Esto llevó que el Darnius Boadella subiera del 82% del 1 de enero al 94% el 1 de febrero; Sau del 76% al 90%; Susqueda, en cambio, pasó del 98% al 96%; La Baells del 82% al 95%; La Llosa del Cavall del 82% al 93%; Sant Ponç del 82% al 96%; Foix del 87% al 82%; Siurana del 17% al 45%; y Riudecanyes del 49% al 99%.

VARIACIÓN DURANTE MARZO

Estos valores, en cambio, descendieron generalmente durante el mes de marzo, ya que el día 1 el Darnius Boadella estaba al 92% y el 31 bajó hasta el 87,9%; Susqueda empezó con 95% y acabó con 90,8%; La Baells pasó de 98% a 95,3%; y Sant Ponç del 92% al 91,6%.

Pero algunos sí que aumentaron sus reservas, como Sau, que el 1 de marzo estaba al 87% y acabó el mes con 88,4%; La Llosa del Cavall pasó del 100% al 100,6%; Foix del 82% al 83,1%; Siurana del 51% al 75,9; y Riudecanyes del 99% al 99,1%.

NIEVE

Preguntadas por la afectación que puede suponer el deshielo durante la primavera en estas cuencas, fuentes de la ACA explican a Europa Press que los únicos puntos donde hay acumulación de nieve es en la cuenca del Llobregat y la del Ter, pero "son cuencas pequeñas que disponen de pocos kilómetros cuadrados por encima de los 2.000 metros".

"Esto hace que, por extensión, la superficie que puede quedar cubierta por la nieve es bastante reducida", lo que contrasta con la parte catalana del Ebro, donde hay más kilómetros de superficie por encima de los 2.000 metros y esto provoca que haya más acumulaciones de nieve.

Desde la ACA insisten en que la cantidad de nieve acumulada en las cuencas internas "suele ser poco relevante y su aportación a los embalses es lenta y progresiva", y recuerdan que en el proceso de fusión de la nieve, una parte de ella se evapora y otra se infiltra en el terreno o se dispersa por el viento y, finalmente, sí que hay una parte que llega a los ríos.

DESALINIZADORAS

Por último, las mismas fuentes de la ACA explican que actualmente el régimen de funcionamiento de las desalinizadoras es del 50%.

Afirman que se mantiene este régimen para "favorecer la recuperación de reservas del acuífero de la Vall Baixa del Llobregat" y también contribuir al cumplimiento de los acuerdos del Ter, reduciendo así las aportaciones hacia la región de Barcelona.