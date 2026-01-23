Las cuencas internas catalanas están al 90,8% y crecen 5,5 puntos en una semana por el temporal

Archivo - El pantà de Sau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran este viernes al 90,8% de su capacidad, cuando el lunes estaban al 85,3%, aumentando 5,5 puntos en una semana, debido a las lluvias por el temporal de estos días en Catalunya.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 615,8 hectómetros cúbicos, cuando el lunes tenían 578,8.

El embalse de Darnius Boadella está al 94,4% de su capacidad (84% el lunes); el de Sau, al 89,7% (frente al 87,6%); Susqueda, al 95,2% (frente al 88%); La Baells, al 89,3% (frente al 84,8%) y La Llosa del Cavall, al 87,9% (frente al 84,1%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 90,3% (el lunes estaba al 85,6%); Foix, al 83,2% (frente al 89,5%); Siurana, al 38,3% (28,3% el lunes) y Riudecanyes, al 90,9% (frente al 69,1%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este viernes al 91,5% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 86,7%, aumentando 4,8 puntos en una semana.

Además, este miércoles las reservas de las cuencas internas estaban al 90,5% y, según fuentes de la ACA, este dato máximo no se producía desde enero de 2020, antes de la pandemia.