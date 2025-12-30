Las cuencas internas de Catalunya se encuentran al 83,5%, aumentando casi 13 puntos en una semana

Archivo - Vista del embalse de Foix, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran al 83,5% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 70,6%, aumentando 12,9 puntos en una semana.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 566,2 hectómetros cúbicos, cuando el martes de la semana pasada tenían 479,1.

El embalse de Darnius Boadella está al 80,9% de su capacidad (59,5% el pasado martes); el de Sau, al 73,2% (frente al 41,7%); Susqueda, al 98,1% (frente al 91,7%); La Baells, al 81,5% (77,6% la semana pasada) y La Llosa del Cavall, al 81,4% (frente al 79,8%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 80,9% (la semana pasada estaba al 79,7%); Foix, al 88,4% (frente al 76,2%); Siurana, al 16,6% (13% el pasado martes) y Riudecanyes, al 46,7% (frente al 34,4%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 85,4% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 73,3%, aumentando 12,1 puntos en una semana.