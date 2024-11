Cuerpo asegura que habrá más fases de ayuda económica del Gobierno a Valencia por la DANA

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que habrá más fases de ayuda económica del Gobierno a Valencia por la DANA, de manera que no se limitará a los 10.600 millones de euros del primer paquete inicial.

"Más allá de la cantidad, el mensaje más importante es que esto es un plan en varias fases que no se va a quedar en esta respuesta inicial", ha garantizado en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que va a haber una ayuda en la reconstrucción y también para el relanzamiento de la economía de Valencia: "La pregunta de cuánto va a ser el tamaño final de la ayuda, pues aquí la respuesta es muy sencilla, la que sea necesaria".

"Vamos a seguir apoyando con todo lo que sea necesario", ha remarcado, a la vez que ha considerado que esta reconstrucción puede tener un horizonte de varios años, textualmente.

Asimismo, ha puntualizado que, en sus palabras, no se entendería que el Ejecutivo acompañara este proceso de reconstrucción a base de reales decretos ley que están hechos para circunstancias de excepción o de urgencias: "Es de cajón que esto haya que articularlo a través de los presupuestos".

900 MILLONES

Ha informado de que esta semana han llegado a un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que aumente la capacidad de líneas de financiación para Valencia en 900 millones, y han hecho la petición del Fondo de Solidaridad.

Tras ser interpelado por el objetivo del 3% de déficit comprometido con Bruselas, ha aludido al 'one-off', gastos que no son recurrentes y que "no computan a la hora de ver si estás cumpliendo o no con tus objetivos de déficit".

PIB ESPAÑOL

Sobre el eventual impacto de la catástrofe en el PIB español, ha considerado que aún es pronto para tener una valoración de cuál puede ser, aunque respecto a la cifra de crecimiento del conjunto del año "incluso con un crecimiento nulo en el último trimestre, el PIB anual crecería en torno a un 2,9%".

"Tenemos confianza en que pueda terminar, incluso por encima del 2,7% de previsión del Gobierno", ha detallado.

"TRATAMIENTO DIFERENCIAL" DEL SECTOR ENERGÉTICO

Sobre convertir en permanente el impuesto de la banca en el sector financiero y no en el energético, ha defendido que la importancia estratégica del segundo justifica un "tratamiento diferencial".

"En el ámbito regulatorio es uno de ellos, y aquí lo que tenemos es una necesidad enorme de fomentar unas inversiones que vamos a seguir necesitando", ha rebatido, a la vez que ha opinado que con el gravamen al sector financiero serán capaces de mantener su impulso equilibradamente y con una contribución justa para las cuentas públicas.