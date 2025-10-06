Cuerpo destaca la información como "paso clave" antes de tomar decisiones financieras

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

Dice que el bienestar financiero "es uno de los pilares del bienestar personal"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la información como "paso clave" antes de tomar decisiones financieras.

Lo ha dicho en un vídeo con el que ha participado este lunes en la celebración del XI Día de la Educación Financiera, en la que han participado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, y, también, el piragüista Saúl Craviotto.

Cuerpo ha subrayado que el bienestar financiero "es uno de los pilares del bienestar personal" y que, para lograrlo, es necesario informarse, planificar y decidir.

"Son los pilares para tomar buenas decisiones financieras", ha dicho, y ha añadido que pueden ser, en sus palabras, tan cotidianas como comprar un coche o una casa, o pedir un préstamo.

Ha explicado que el Gobierno y las diferentes instituciones ofrecen recursos que pueden ser de ayuda para que la ciudadanía se pueda informar.

PLANIFICAR

Cuerpo ha añadido que es necesario "tener claro" los ingresos y los gastos actuales y futuros con los que se cuenta para saber qué proyectos se pueden llevar a cabo o qué productos se pueden contratar.

"La toma de decisiones debe ser coherente con la información recabada y la planificación hecha", ha destacado el ministro.