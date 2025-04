Cuerva (Cepyme) ve como una decisión "personal de Garamendi" la candidatura de la CEOE a sustituirle

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha afirmado que "tiene que ser una percepción personal" del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, la presentación de la candidata de la CEOE, Ángela de Miguel, a sustituirle en las elecciones a la confederación de pymes de mayo.

"Se lo he preguntado al propio Garamendi y no he encontrado una respuesta convincente de qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido", ha dicho en una entrevista de este martes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press respecto a si le había preguntado por la decisión al presidente de la patronal.

Respecto a las acusaciones contra de Miguel por presuntamente haber favorecido a los abogados de su propio despacho en Valladolid, ha expresado que no conoce el caso, pero ha apuntado que en las organizaciones empresariales, a su juicio, siempre hay que tener una máxima: "Hay que venir a servir y no a servirse".