Cuevillas aconsejará a Puigdemont no volver hasta tener una sentencia "sólida" de Luxemburgo

Publicado 31/03/2019 10:08:45 CET

Cree que el Estado ve la independencia como "si les amputaran un brazo, y además el derecho"

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, le aconsejará no volver a España tras las elecciones europeas si sale elegido como eurodiputado, hasta tener una sentencia "sólida" del Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, ante el riesgo de que pueda ser detenido.

"Le aconsejaré que no lo haga. Si me hará caso o no, está por ver. No siempre me ha hecho caso en esto", ha subrayado en una entrevista de Europa Press, después de que Puigdemont se comprometiera a volver si le eligen eurodiputado.

Cuevillas tiene "clarísimo" que la normativa europea dispone que Puigdemont debe tener inmunidad, pero la Ley Orgánica española de Régimen Electoral General (Loreg) recoge aspectos que no están en dicha normativa.

"Ya contamos con que ni la Junta Electoral ni el Tribunal Supremo nos pondrán ninguna facilidad. No es necesario ser adivino, pero afortunadamente esto no se discutirá ante los tribunales españoles y sí en los europeos. Acabaremos en Luxemburgo, y aquí hay partido y debate", ha recalcado.

Para él, es posible que España entienda que Puigdemont no goza de inmunidad mientras acuden al Tribunal de Justicia europeo, por lo que le recomendará no volver hasta que haya una solución cerrada al respecto: "Ellos no tienen la razón pero tienen la fuerza".

"CATALUNYA ACABARÁ MARCHÁNDOSE"

El también candidato de JxCat por Girona a las generales ha dicho que, si es diputado, avisará de que no se puede parar al proceso independentista aunque se intente negarlo o bloquearlo: "Deben entender que, igual que se fue Cuba y toda Sudamérica, Catalunya acabará marchándose. Esto es imparable. Que respiren hondo, pero tenemos que empezar a hablar de ello, a ver cómo lo quieren hacer".

"Es un proceso de emancipación. Para ellos es como si les amputaran un brazo, y además el derecho, que es el que les da de comer", ha añadido Cuevillas, tras pedirles que afronten la situación porque considera que será lo mejor para todas la partes.

Al preguntársele qué debe hacer JxCat en el Congreso, ha respondido que intentarán desbloquear el conflicto, pero que no habrá nada que hacer si tras las generales se configura "un tripartito FAES Cs PP Vox o un bipartito PSOE-Cs".

"SERÍAMOS MÁS"

Tras reivindicar que el objetivo de JxCat es la república catalana, ha opinado que en Catalunya ya hay más de la mitad de ciudadanos que votarían a favor de la independencia: "En un referéndum con respuesta binaria seríamos más. Hay estudios que lo sitúan en un 53%".

"El día que haya esta mayoría sólida, esto no lo para ni el Ejército, ni el ejército del siglo XXI, que es el ejército de las puñetas", ha apuntado en alusión a la Justicia.

También ha augurado de que la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas por el 1-O provocará mucha indignación, y no descarta que el Gobierno planteara salidas como podría ser el indulto.