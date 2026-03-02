Culmina sin procesamientos la investigación por bombardeos fascistas en la Guerra Civil en Barcelona

Archivo - Vista de la fachada de la Ciutat de la Justicia, a 2 de agosto de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 28 de Barcelona ha acordado la conclusión sin procesamientos de la investigación por los bombardeos del ejército italiano en Barcelona durante la Guerra Civil.

La querella fue presentada por la asociación Altraitalia por la presunta comisión delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y estaba dirigida contra 21 personas pertenecientes a la Aviazione Legionaria del Ejército italiano que presuntamente participaron en los bombardeos de Barcelona entre 1936 y 1939.

A raíz de la querella, el juzgado practicó diligencias para determinar la filiación de quienes participaron en los hechos y para certificar las correspondientes fe de vida y su situación y paradero actual.

El objetivo era identificar a los presuntos responsables, por lo que se remitieron oficios al Ministerio de Defensa de España, así como "numerosas" comisiones rogatorias al Ministerio de Defensa Italiano con el objetivo de dar con el paradero de los autores y poder tomarles declaración.

Sobre la información solicitada al Ministerio de Defensa español, no hay constancia de las unidades encuadradas durante la Guerra Civil Española, ni constancia de los nombres de las tripulaciones de las unidades de la Aviación Italiana que participaron en los bombardeos de Barcelona.

En relación a la comisión rogatoria a Italia, con "infinidad de reiteraciones", el auto concluye que, de los 21 querellados sólo se pudo identificar a cuatro, todos ellos ya fallecidos y, con respecto al resto no se ha podido dar con ellos, dado que existen otras personas con el mismo nombre y fechas compatibles.

IDENTIFICADOS

A la única persona viva identificada se le tomó declaración, pero manifestó que no había participado en los bombardeos, sino en labores de reconocimiento, y falleció durante la tramitación de la causa.

También se identificó a un piloto, que obtuvo la medalla de plata al valor militar como voluntario comandante del escuadrón de bombarderos, siendo "imposible" que esté vivo teniendo en cuenta que nació en 1902, y al capitán al mando del crucero Eugenio de Saboya, que falleció en 1967.

Por todo ello, y a petición de la Fiscalía, la jueza ha acordado la conclusión del sumario sin procesamientos tras realizar "cuantas diligencias han sido posibles para acreditar los hechos" al entender que se han agotado todas las vías de investigación.