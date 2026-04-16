La cultura en catalán ocupa el 40-60% de la emisión cultural de teles y radios de Catalunya, según el CAC

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BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La cultura catalana creada en lengua catalana representó entre el 40% y el 60% del tiempo dedicado a los contenidos culturales en las principales radios y televisiones de Catalunya durante 2025, según un estudio del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).

Según informa en un comunicado este jueves, la cultura catalana --que incluye la creada en catalán y en otras lenguas de autores catalanes-- ocupó entre el 57% y el 84% del tiempo dedicado a la cultura, si se considera todo el 2025.

Los medios analizados son los generalistas TV3, TVE Catalunya/La2Cat, Betevé, Catalunya Ràdio y Rac1, así como el canal dedicado a la cultura y el conocimiento de 3Cat, el canal 33.

El consejero responsable del ámbito de contenidos del CAC, Enric Casas, ha afirmado que los datos "confirman que la cultura mantiene una presencia estable y fundamental en los principales medios de Catalunya".

Casas explica que les sorprenden las "dificultades que aún" se encuentran para introducir en las programaciones de TV3 espacios para difundir la literatura hecha en catalán y, en cambio, felicita la apuesta de Catalunya Ràdio, Betevé y el Canal 33 por los libros.

CATALÁN

El catalán fue la lengua de creación más frecuente en los contenidos sobre cultura catalana: en informativos, TV3 incluyó un 50,7% de noticias sobre cultura catalana y en catalán; Betevé, un 45,7%; Rac1 un 44,9%; y Catalunya Ràdio un 43,7%.

En cuanto a los programas, el Canal 33 dedicó a la cultura catalana y en catalán el 57,8% del tiempo correspondiente a los programas de cultura; TV3 incluyó el 57,3%; Catalunya Ràdio el 53,8%; Betevé el 47,5%; y Rac1 el 39,9%.

ESPACIO PARA LA CULTURA

La presencia de contenidos culturales en general en la programación (informativos y programas) de los canales generalistas analizados presenta proporciones "desiguales": del 32,4% de Betevé hasta el 14,8% de Rac1, y destaca el 38% del Canal 33.

La creación cultural --con porcentajes por encima del 50% en informativos y programas de todos los medios-- y el patrimonio cultural --que ocupó entre el 10% y el 25% en la mayoría-- fueron las dos temáticas que concentraron más tiempo; seguidas del consumo e industrias culturales y las políticas culturales.

Por disciplinas, la más destacada fue la música, con una presencia de en torno al 40% en informativos y programas: el cine y el audiovisual fueron los predominantes en el ámbito de información, y en programas, el teatro, la literatura, las artes plásticas y el ensayo.

Los datos indican que las personas que se dedican a alguna actividad relacionada con la cultura representaron entre el 11% del total de voz en los informativos de TV3 y el 3,4% de informativos de La2Cat y de Rac1.

La presencia de mujeres entre las voces de la cultura está por debajo del 50%, con dos excepciones: supusieron el 56,6% de las intervenciones en entrevistas en Catalunya Ràdio y el 69,2% de las voces sobre cultura en informativos de La2Cat.

PESO DE LA CULTURA CATALANA

La cultura catalana fue la más representada de los contenidos culturales de los medios analizados durante 2025, con valores entre el 57,7% de Rac1 y el 84,1% de TV3; y el 28% de La2Cat se refiere al trimestre desde que se puso en marcha.

En los medios generalistas de 3Cat, la presencia de la cultura catalana varía según si es informativos o programas, con más presencia en este segundo grupo (16,2 puntos más en TV3 y 5,9 en Catalunya Ràdio).

En Betevé, la proporción de cultura catalana se situó en torno al 75% en informativos y programas, y en La2Cat y Rac1 pasó al revés: la presencia de cultura catalana fue más elevada en la información diaria (24,3 y 9,2 puntos más).

Por último, los contenidos sobre música cantada en catalán fueron el 52% de contenidos sobre música emitidos en los medios generalistas de 3Cat y casi el 73% en el Canal 33, mientras que en Betevé y Rac1 supuso entre el 30% y el 40%.