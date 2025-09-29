La cultura genera el 3,39% del PIB mundial pero con desigualdades entre países, según la Unesco

Foto de familia, en la primera fila, el exministro de Cultura Miquel Iceta (1i); el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (4i); el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (5i); el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (6i); el subdirector general de Cu - Lorena Sopêna - Europa Press

Aboga por que la cultura deje de ser el "ODS ausente"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cultura genera el 3,39% del PIB mundial y contribuye significativamente al empleo en todo el mundo, pero existen desigualdades entre países en términos de inversión, acceso y participación, según el 'Informe Global de la Unesco sobre las políticas culturales', presentado este lunes en el Mondiacult de Barcelona.

El informe está basado en más de 1.200 informes nacionales y locales presentados entre 2019 y 2024 y traza cómo los países están impulsando la cultura mediante políticas públicas, y el 93% de los estados miembro que han presentado informes reconocen a la cultura en sus planes nacionales.

El informe señala que el sector de las artes culturales y creativas supone al menos el 3,55% del empleo mundial.

El estudio revela disparidades en los presupuestos culturales, como que el gasto por cápita promedia 418,56 dólares en Europa y Norteamérica, lo que representa casi 13 veces más que en el resto del mundo en su conjunto, y señala que la falta de inversión es crítica en Asia Central y Meriodonal y en África subsahariana, donde esta cifra alcanza 3,09 y 1,10 dólares, respectivamente.

El informe señala que en los últimos cuatro años una media de los 88% de los estados miembro informó de la existencia de políticas o medidas que apoyan la participación de las mujeres en la vida cultural, aunque siguen existiendo desigualdades en los puestos directivos en organizaciones culturales y una brecha salarial.

EL "ODS AUSENTE"

La Unesco hace un llamamiento en el informe a establecer un objetivo específico para la cultura en la agenda mundial de desarrollo posterior a 2030, afirmando la cultura no solo como un medio, sino como en un fin en si mismo.

Ha considerado que el objetivo permitiría integrar los derechos culturales, el patrimonio y la diversidad en el desarrollo sostenible, al tiempo que otorgaría la visibilidad, la inversión y la rendición de cuentas necesarias para garantizar que la cultura no quede rezagada.

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha dicho que la actual Agenda 2030 solo se refiere a la cultura en dos puntos, para él un desprestigio que no se puede justificar, y ha urgido a un cambio para que deje de ser el "ODS ausente".

El informe también sostiene la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos en curso, ya que se prevé que el mercado de contenidos audiovisuales generados por inteligencia artificial, valorado en 6.000 millones de euros en 2023, alcance los 48.000 en 2028.