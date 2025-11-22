La Cumbre Euromediterránea de Regiones en Barcelona pide más poder regional sobre el futuro

Foto de familia de la cumbre en el Palau de Pedralbes - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cumbre Euromediterránea de Regiones celebrada este sábado en Barcelona ha adoptado una declaración conjunta que insta a la Comisión Europea a incentivar el poder regional en el futuro de la cuenca mediterránea.

Han asistido unas 50 autoridades regionales y locales de unas 20 regiones europeas y norteafricanas, además de dirigentes de instituciones europeas y de redes de cooperación, coincidiendo con los 30 años del Proceso de Barcelona, informa en un comunicado el Departament de UE y Acción Exterior de la Generalitat.

Han hablado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller Jaume Duch; el secretario general de la UpM, Nasser Kamel; el director general de Oriente Medio, Norte de África y el Golfo de la CE, Stefano Sannino; el secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro, y la representante del Comité Europeo de las Regiones (CDR) y de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) Marie-Antoinette Maupertuis, entre otros.

PRIORIDADES PARA EL PACTO DE LA CE

La Declaración conjunta sobre el nuevo Pacto por el Mediterráneo de la CE, que se trasladará a los Estados de la UpM, incluye 8 puntos con prioritarios para desplegar este nuevo Pacto.

Cuatro puntos son consolidar un entorno de paz y reforzar la cooperación regional; reconocer el papel de regiones y ciudades como autoridades públicas más próximas a la gente; una gobernanza multinivel que integre a autoridades regionales y locales en todas las fases de las políticas; y reforzar espacios de colaboración institucional como la UpM, además de "coordinar agendas, recursos y actores".

El quinto punto pide que la arquitectura financiera del Pacto permita que regiones y ciudades hagan proyectos con impacto tangible, mientras se fomenta la colaboración publicoprivada, además de asegurar procesos simplificados, y un acceso directo a la financiación europea, y que esta sea "previsible y a largo plazo para la cooperación euromediterránea".

El punto 6 pide priorizar: formación y participación juvenil; transición energética e innovación verde; digitalización inclusiva; cohesión social, y gestión de la migración, el 7, "compromisos explícitos" en resiliencia costera, economía azul sostenible y adaptación al cambio climático, dando a las regiones recursos, apoyo técnico y planificación coordinada a largo plazo.

El 8 pide un enfoque inclusivo "que integre el género y la interseccionalidad" y, en general, la diversidad, sobre todo en los territorios más periféricos, rurales e insulares, así como la cooperación cultural y la diversidad lingüística.

CONCLUSIONES

El texto pide a la CE e instituciones europeas competentes en el euromediterráneo incentivar el protagonisme de la autoridad regional y local en la implementación del nuevo Pacto por el Mediterráneo, para que las regiones y entidades locales participen en la definición y el desarrollo del primer Plan de acción del Pacto, en 2026.

También pide un "liderazgo firme" de estos gobiernos locales para garantizar las iniciativas de este Plan de acción; un comité de seguimiento y evaluación territorializado; y un fondo de asistencia técnica para la cooperación descentralizada en el Mediterráneo, cofinanciado por la CE y otros donantes tanto públicos como privados.

SALVADOR ILLA: "INCIDIR"

Illa ha abierto la cumbre afirmado que Catalunya quiere "incidir en la definición y el despliegue del nuevo Pacto por el Mediterráneo y en el próximo marco financiero plurianual de la UE".

Ha defendido que las regiones intensifiquen su papel en la gobernanza europea y mediterránea y en la definición e implementación de las políticas.

JAUME DUCH: "CORRESPONSABLES"

Duch también ha defendido las regiones: "No queremos ser solo consultadas, queremos ser corresponsables de las decisiones", y ha añadido que la Declaración de este sábado es su respuesta al nuevo Pacto por el Mediterráneo, peo también un mandato político colectivo dirigido a las instituciones europeas.

"Esta cumbre nos reafirma en la convicción de extender el progreso a todas las orillas del Mediterráneo", ha añadido, y ha instado a avanzar colaborando.