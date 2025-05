Se cumple un año de la aprobación de la Ley de Amnistía con 328 beneficiados

Son 173 manifestantes, 26 políticos, cargos públicos y empresarios, y 129 policías, según Alerta Solidària

Un año después de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Amnistía se han beneficiado un total de 328 personas, según los datos recopilados hasta este martes por el colectivo de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària.

De los 328 beneficiados, 173 son manifestantes y activistas; 26 son políticos, cargos públicos y empresarios y 129 son policías.

El número de amnistías denegadas es de 103, de las cuales 76 a manifestantes y activistas, 23 a políticos, cargos públicos y empresarios y 4 a policías.

Las que se han derivado a otros órganos son un total de 68, 16 de manifestantes y activistas y 52 de políticos, cargos públicos y empresarios.

MANIFESTANTES

El mismo colectivo ha contabilizado 1.247 manifestantes y activistas a los que se les ha abierto una causa por la vía penal por delitos vinculados al movimiento independentista durante el periodo del 'procés'.

En 634 de los casos la causa ha sido archivada(50,8% del total), mientras que para 613 personas siguió abierta (el 49,2%).

De las 613 causas que siguieron su curso, 102 se encuentran en fase de instrucción, 48 pendientes de juicio, 8 a la espera de sentencia, en 169 casos los procesados han sido absueltos de todos los cargos, 113 han sido condenados total o parcialmente y 173 han sido amnistiados.

De las 102 causas en fase de instrucción, a 14 de los investigados se les ha negado la amnistía, 9 la han solicitado y está pendiente de resolverse, 6 están pendientes de saber a dónde deben instarla y 73 están pendientes de la evolución de su caso.

De las 48 causas pendientes de juicio, a 26 de los imputados se les ha negado la amnistía, 13 la han solicitado y ha sido derivada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 8 no han querido solicitarla y 1 está pendiente de saber a dónde instarla.

De los 8 que ya han sido juzgados y están pendientes de sentencia, a todos se les ha denegado la amnistía.

De los 169 que han recibido una sentencia absolutoria de todos los cargos, 146 fueron absueltos antes de aprobarse la ley; 18 obtuvieron la absolución tras la Ley de Amnistía y los 5 restantes fueron absueltos tras su aprobación y se les había negado previamente.

De los 113 con una condena total o parcial, 6 han recurrido al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional (TC) o Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no han instado la amnistía para no perder el acceso al recurso; 74 no han querido solicitarla; a 21 les ha sido negada; 6 la han solicitado y están pendientes de que se resuelva; 3 la han pedido y están pendientes del TC, 2 están en prisión y uno ya ha cumplido su condena al denegársela a todos ellos.

De los 173 amnistiados (que representan el 13,9% del total con una causa penal abierta), a 55 se les aplicó en fase de instrucción, a 66 cuando estaban a la espera de que se celebrara el juicio y a 52 cuando ya habían sido condenados.

POLICÍAS

Según los mismos datos, los policías amnistiados han sido un total de 129 (aproximadamente el 77% del total).

Desde Alerta Solidària critican que la Ley de Amnistía ha contribuido a pacificar el país, adormeciendo el independentismo y que ha eliminado los focos de tensión que la represión genera, textualmente: "Queríamos la independencia y nos distrajeron para conseguir una amnistía negociada que ha beneficiado, sobre todo, al Estado, y con el error previo de la desactivación de la calle".