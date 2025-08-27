La CUP acusa al Govern de "inacción ante las discriminaciones lingüísticas"

Archivo - La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha acusado al Govern de "inacción ante las discriminaciones lingüísticas" este miércoles, a causa del episodio vivido en una heladería de Gràcia (Barcelona) durante las fiestas del barrio.

La CUP ha presentado este miércoles una serie de preguntas parlamentarias al Govern para saber si tienen la voluntad de ejercer la acción popular en "casos de vulneración lingüística" y si piensa personarse en procesos iniciados por la sociedad civil, informa la formación en un comunicado.

Castillejo ha criticado las declaraciones de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que dijo que no compartía acciones de fuerza, y ha dicho que ahora mismo es gente organizada la que está "garantizando los derechos lingüísticos y no una administración que mira hacia otro lado".

La formación ha recordado que en febrero el Parlament aprobó que los servicios públicos de la Generalitat pudieran ejercer la acción popular en casos de "vulneración de derechos lingüísticos".

En este sentido, explican que esta moción presentada por la CUP también incluía incrementar en un 20% los cursos de catalán para trabajadores del ámbito de la empresa y el comercio, aunque lamentan que "hasta ahora no hay ninguna propuesta para su aplicación".