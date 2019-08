La CUP antepone una "ruta para la autodeterminación" a la aprobación de los Presupuestos

Publicado 08/08/2019 10:31:20 CET

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha antepuesto este jueves pactar un camino hacia la autodeterminación antes que negociar los Presupuestos de la Generalitat: "Si tiene que haber unidad independentista, debe ser para marcar una ruta para el ejercicio de la autodeterminación y defender los derechos civiles".

"Primero es ponerse de acuerdo con la estrategia de país y luego ya hablaremos de gastos y partidas. Si no nos ponemos de acuerdo sobre hacia dónde queremos ir, difícilmente podremos hablar luego", ha relatado en una entrevista en la SER recogida por Europa Press.

Ha asegurado que la apuesta actual de la Generalitat no va a ningún lugar porque se mueve por conservar la autonomía y dialogar con el Estado: "Diálogo con el Estado no ha habido, no hay, ni se le espera. Y la autonomía está bloqueada".

Además, ha afeado al Parlament haber hecho mucha retórica: "Ya es suficiente. Ahora tenemos que pasar a hechos concretos", y ha apostado por retomar el conflicto mediante una movilización social pacífica, para avanzar hacia una fase resolutiva.

Preguntado por la posición de ERC, ha dicho que critica que quieran "conservar la autonomía" pero que tiene la esperanza de que pasen página.

HUELGA DEL AEROPUERTO

Sobre la posible huelga de los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha apuntado que si él estuviera en Govern mediaría poniéndose al lado de los trabajadores "y dando apoyo a sus legítimas reivindicaciones".

"Y como persona que se va de vacaciones, no daré la culpa a los trabajadores que hacen huelga, sino a la empresa", ha concluido.