La CUP critica la "amenaza imperialista" de EE.UU. a Groenlandia y defiende su autodeterminación

Archivo - Sede nacional de la CUP, en Barcelona. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha criticado la "amenaza imperialista" de Estados Unidos a Groenlandia y ha defendido el derecho de autodeterminación de la isla, tras las últimas declaraciones del presidente de los EE.UU., Donald Trump.

Así lo han expresado en un comunicado este domingo en el que afirman que "Groenlandia no es ninguna mercancía ni base militar, sino una nación históricamente oprimida" y defienden que cualquier decisión debe pasar por el reconocimiento del ejercicio del derecho a la autodeterminación, textualmente.

Así, han señalado que Estados Unidos es "un peligro global" y aseguran que el interés en controlar Groenlandia responde a la voluntad de militarizar el ártico y controlar sus recursos naturales, en sus palabras.

"Esto supone una nueva amenaza contra el multilateralismo, contra los derechos de los pueblos y contra el medio ambiente. El imperialismo yanqui es incompatible con la paz global", han sentenciado.

Por otra parte, señalan que la UE y sus estados miembros "no pueden presentarse como garantes de la paz y la legalidad internacional mientras someten a los pueblos de Europa", y han criticado que se intente confrontar a Estados Unidos desde la OTAN, una organización a la que tachan de estructura imperialista.