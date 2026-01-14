La CUP critica que la nueva tasa turística mantenga un 75% de recaudación a promoción turística

Archivo - Los diputados de la CUP en el Parlament Dani Cornellà y Pilar Castillejo, en una imagen de archivo - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

GIRONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha criticado este miércoles que el acuerdo entre el Govern, ERC y los Comuns para duplicar la tasa turística en Catalunya mantenga que parte de la recaudación, hasta el 75%, se dedique a promoción turística.

En declaraciones difundidas por la formación este miércoles desde Cadaqués (Girona), ha dicho que su formación comparte que se duplique la tasa, pero ha lamentado que se decida "unilateralmente destinar un 75% de la recaudación a promoción turística".

Según el acuerdo que las partes pretenden que esté en marcha en abril, el 50% de la recaudación --como hasta ahora-- será para los ayuntamientos, y el 50% restante para la Generalitat, que deberá dedicar la mitad de lo recaudado (un 25% del total) a políticas de acceso a la vivienda, elemento que no se contemplaba hasta el momento, puesto que se debía dedicar íntegramente a promoción turística.

"Consideramos intolerable que se destine más dinero a la promoción turística, cuando lo que sufre este país es una masificación. Ni queremos más aviones, ni queremos más cruceros, ni queremos más viviendas de uso turístico", ha sostenido.

Ha reclamado que todos los recursos para los municipios se deban dedicar a políticas de vivienda y servicios públicos municipales, y destinar una parte a políticas para mitigar los efectos del cambio climático y para "luchar contra el monocultivo turístico y poder diversificar la economía".