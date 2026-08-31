La CUP defiende que la inmigración es un derecho y ve "deshumanización" de las personas en Ceuta

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, en rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha defendido que la inmigración es un derecho natural de las personas y ha criticado la "deshumanización total y absoluta a gente que está terriblemente necesitada" en Ceuta.

En una rueda de prensa en la sede del partido este lunes, ha afirmado que desde la CUP no ponen el foco en cuestiones como quién tiene o no tiene derecho a inmigrar, sino en el sistema económico, y ha asegurado que hacerlo "es un error y comprar los marcos de la extrema derecha".

"Tenemos un problema con una gente que tiene que huir de su país por unas cuestiones materiales o humanitarias, centrarnos en quién tiene derecho o no tiene derecho no es un debate en el que queramos entrar como CUP", ha subrayado.

En este sentido, ha agregado: "Nos horroriza ver cómo muchos medios españoles han tratado a estas personas y cómo la extrema derecha está haciendo bandera de ello y lo ha utilizado para tirar más odio y más división".

"LAS HOSTIAS Y LA VIOLENCIA SIGUEN"

Por otra parte, Casadevall se ha referido a la actuación policial durante la previa del partido entre el Elche y el FC Barcelona durante la cual se detuvo a un aficionado del Barça que llevaba una estelada, y ha afirmado: "Hasta con el Gobierno más progresista de la historia que dicen algunos, las hostias y la violencia siguen exactamente el mismo camino".

"Es exactamente lo mismo, siempre contra los catalanes. El Estado va a por todas y nosotros queremos responder con firmeza a este Estado. Y lo decimos así de claro, ni el Gobierno del Estado español ni el Govern de la Generalitat están a la altura", ha agregado.

Casadevall ha asegurado que "la impunidad de la catalanofobia es directamente proporcional a la tibieza" del Govern de Salvador Illa en la defensa de los derechos de los catalanes.

Por ello, ha pedido a Illa "la creación de medidas para luchar contra la catalanofobia, especialmente por parte de los cuerpos policiales del Estado y la actuación de urgencia para garantizar que un atentado contra los catalanes no se vuelva a producir".

"Queremos que la Policía Nacional y todas las fuerzas policiales del Estado abandonen inmediatamente y para siempre los 'països catalans'. Cada vez tenemos más motivos que nunca para reprender de manera urgente nuestro camino hacia la independencia", ha concluido.