La CUP exige la eliminación de plazas turísticas en Barcelona y alerta contra la "masificación"

La formación ha puesto en marcha una web para "animar" a los vecinos a denunciar pisos turísticos

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, junto con la miembro de la formación Alba Galimany, han criticado este miércoles por la mañana en una declaración a los medios la "alarmante" cifra de turistas que recibe Catalunya y, concretamente, Barcelona, por lo que han pedido, además de la regulación de los pisos turísticos, la eliminación de plazas turísticas en la ciudad.

Miembros de la CUP han llevado a cabo una campaña informativa por las calles del barrio de Gràcia, señalando bloques de pisos de uso turístico y buscando, según han informado, "empoderar" a los vecinos para denunciar los pisos de alquiler turístico ilegal, para lo cual la formación ha abierto una web para tramitar estas denuncias.

Según sus datos, en la Vila de Gràcia hay 7.253 plazas turísticas, de las cuales más de 4.000 serían viviendas, lo que consideran "incomprensible" en un barrio con una población de 50.000 personas.

Casadevall ha asegurado que es momento de optar por el decrecimiento turístico y dejar de apoyar una industria que "no genera más riqueza, sino que nos empobrece y solo sirve a unos cuantos".

Ambos han criticado los proyectos de ampliación del puerto y el aeropuerto, que, según ellos, ahogan a la población y no es la "reconversión económica que el país necesita".

En ese sentido, Galimany ha criticado que se celebre la cifra récord de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona, calificando estos datos de alarmantes y propios de un modelo que quiere convertir la ciudad "en el balneario de Europa".

CRÍTICAS A COLLBONI

Los dirigentes de la CUP han arremetido también contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, porque, en sus palabras "está eligiendo enriquecer al lobby turístico", y han criticado el uso de la tasa turística que, consideran, debería financiar la reconversión del modelo.

Casadevall ha asegurado que las consecuencias sociales y ecológicas del turismo son severas y que, por tanto, es un problema estructural al que hay que dar solución porque "impide vivir en comunidad y arrincona el catalán a espacios minoritarios".

Por último, el secretario general de la formación ha recordado que quieren volver a recuperar la "alegría, el optimismo y el espíritu de 2015, 2017 y 2019" cuando, en sus palabras, las políticas de izquierda proponían un futuro que no ofrece el turismo.