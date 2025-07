La CUP explica la marcha de Estrada porque la diputada veía insuficiente la "estrategia rupturista"

La negociación con el Govern por la regulación del alquiler de temporada fue uno de los disensos

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laia Estrada, que este miércoles anunció que dejaba su escaño en el Parlament por discrepancias políticas, ha tomado la decisión por considerar insuficiente la "estrategia rupturista" de la formación, y por verse incapaz de trasladar la estrategia del partido al Parlament, según han explicado fuentes del secretariado nacional de la CUP.

"No hace una impugnación total, pero por algunas discrepancias no puede seguir liderando el grupo parlamentario. Sigue militando y queriendo incidir en la estrategia de la CUP", resumen desde la dirección, que aseguran que no es fruto de un enfado, que seguirá siendo militante activa, y reiteran el reconocimiento al trabajo hecho por Estrada.

En concreto, y tras finalizar el proceso de debate 'Procés de Garbí' que definió el rumbo de la organización, Estrada manifestó que desde la dirección no se estaba ejerciendo de manera suficiente la estrategia rupturista de la formación, mientras que el secretariado y los órganos de dirección defienden que sí.

Uno de los elementos con los que Estrada mostró esta discrepancia es la negociación con el Govern para la regulación de los alquileres de temporada: "Es uno de los elementos, no es el único elemento", sostiene la dirección, a la vez que defienden que la discrepancia no ha sido muy fuerte, porque si lo hubiera sido, no hubiera seguido como la cabeza visible de la formación en la Cámara.

'PROCÉS DE GARBÍ'

Sin embargo, desde el secretariado nacional descartan un cambio en el rumbo fijado por la militancia tras el 'Procés de Garbí', y defienden una CUP con capacidad de influencia.

"Si es necesario hacer un pacto para mejorar condiciones de vida de la gente, lo haremos, no se nos caen los anillos", sostienen, aunque afirman que mantendrán una línea rupturista e independentista, pero siendo capaces de acotar a temas concretos su acción política.

Descartan que haya un corriente alternativo interno, y rechazan Estrada, ni otros diputados, ni otros cargos de la formación trabajen o estén en conversaciones sobre una lista amplia de la izquierda ni a nivel español ni catalán, como ha propuesto el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

SUSTITUTO

Las mismas fuentes sostienen que no se trata de una discrepancia manifestada hace un par de meses, sino que la decisión se toma "a partir de un proceso largo" en el que Estrada manifiesta que no se ve capaz de defender la estrategia de la CUP a nivel parlamentario en algunos ámbitos concretos.

La decisión final se tomó "en las últimas semanas", y se ha ido explicando a la militancia, una vez se había pactado con Estrada que el relevo se haría efectivo a partir de septiembre.

La formación aún no ha definido quién sustituirá a Estrada en el Parlament, puesto que debe decidirlo la militancia, y señala la dirección que no necesariamente se respetará el orden de las listas electorales de las últimas elecciones.