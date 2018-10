La CUP pide a Colau no acatar la sentencia del retraro del Rey y avisa: "Si lo ponen, lo quitaremos"

Publicado 12/03/2018 15:31:53 CET

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Eulàlia Reguant ha pedido este lunes al Gobierno de Ada Colau que no acate la sentencia que obliga al consistorio a colocar un retrato del Rey en el salón de plenos, y ha advertido: "Si lo ponen, la quitaremos".

"Una vez más, la justicia española se extralimita y emite juicios técnicos, o que intenta que sean técnicos, cuando hablamos de cuestiones políticas", ha aseverado Reguant en rueda de prensa, y ha dicho que esta sentencia es una injerencia a la voluntad de los vecinos de la ciudad, que en reiteradas ocasiones ha acusado de que el Rey no la representa ni es bienvenido, según ella.

"Si el Rey no es bienvenido a Barcelona, es evidente que su busto no es bienvenido en el pleno del Ayuntamiento", ha aseverado, y ha pedido al Gobierno municipal que agote todas las vías legales para evitar acatar esta sentencia, que el ejecutivo de Colau recurrirá.

Ha remarcado que la familia Real no es bienvenida porque nadie les ha elegido y no representan a los vecinos de Barcelona ni al pueblo de Catalunya: "Tenemos todo el derecho a decirlo, con la libertad de expresión, quemando fotos del Rey, rompiendo fotos del Rey y plantándonos para decir que no venga al Palau de la Música", ha dicho en referencia a la cena del Mobile World Congress (MWC) de hace dos semanas.

La concejal Maria Rovira ha avanzado que la CUP llevará a las comisiones de esta semana el operativo policial que precisamente se desarrolló durante las protestas en contra de la presencia de Felipe VI en la ciudad por esta cena del MWC, porque considera que las órdenes que ejecutaron los agentes fueron "inadmisibles".

Además, el grupo municipal llevará una propuesta para ofrecer una formación a escuelas sobre el pasado colonial y los movimientos obreros de Barcelona; una declaración institucional parar que en el Salón de la Enseñanza no estén presentes las Fuerzas Armadas, y una proposición para regular específicamente la apertura de gasolineras en la ciudad, ha explicado la concejal Maria José Lecha.