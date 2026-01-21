La CUP pide que comparezcan Paneque y el presidente de Adif en el Parlament por el accidente de la R4

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha informado este miércoles de que su grupo registrará este jueves una petición de comparecencia de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, así como del representante de Adif en Catalunya, Ángel Contreras, tras el accidente de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).

En rueda de prensa desde la cámara catalana ha dicho que "se deben exigir responsabilidades" y dar explicaciones en la cámara por una problemática que, afirma, es una constante en los últimos años.

Además, ha criticado la paralización del servicio de Rodalies este miércoles: "Es imposible que en unas cuantas horas el Govern pueda exigir que se haga el trabajo que se ha dejado de hacer durante años".

Así, ha pedido a Paneque que explique la "política de ante un accidente parar todo el país" y que aporte la información necesaria para evitar el caos en la red ferroviaria, textualmente.

"FALTA ESTRUCTURAL DE MANTENIMIENTO"

Según Cornellà la red ferroviaria de Catalunya sufre una "falta estructural de mantenimiento" y ha señalado la nula exigencia de responsabilidades por parte del Govern, textualmente.

"No hemos escuchado ninguna exigencia de responsabilidad a Adif, ninguna", ha criticado.

"Lo que hace falta ante este accidente es pedir más inversiones, es poner sobre la mesa que la desinversión que ha sufrido la red en nuestro país es real y tiene consecuencias", ha sentenciado.