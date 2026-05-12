La CUP pide a ERC y Comuns congelar la negociación de Presupuestos por las infiltraciones de Mossos

El diputado de la CUP Xavier Pellicer en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha reclamado a ERC y Comuns que congelen las negociaciones de Presupuestos con el Govern "hasta que no haya una respuesta clara" sobre las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas de profesores que estaban preparando jornadas de huelga educativa.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha asegurado que estas infiltraciones marcan "un antes y un después", y ha acusado a ERC de hacerle un flaco favor a la democracia y a la comunidad educativa al decir que no condicionará las cuentas a que haya explicaciones y consecuencias ante esta actuación de los Mossos.

Pellicer ha explicado que le han trasladado este posicionamiento de manera informal a ERC y Comuns, y ha insistido en que se trata de una situación tan extraordinaria que se deberían parar las negociaciones "hasta que no se produzcan ceses y hasta que no haya un compromiso claro del Govern, hasta que no paren estas prácticas".

COMPARECENCIA DE PARLON Y TRAPERO

El diputado 'cupaire' ha detallado que el Govern "ha accedido" a que comparezcan este miércoles en la Comisión de Interior la consellera de Interior, Núria Parlón, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para dar explicaciones sobre estas infiltraciones, y ha descartado una comparecencia conjunta con la consellera de Educación, Ester Niubó.

Ha vuelto a reclamar el cese de Trapero y de los responsables de la comisaría que ordenaron la infiltración de dos agentes en una asamblea educativa, y que el Govern haga un ejercicio de transparencia y explique si ha realizado este tipo de operativos en otros movimientos sindicales, "en partidos políticos, en Foment del Treball o en el Cercle d'Economía u otros agentes que también están generando mucha conflictividad laboral", ha ironizado.

Ha reclamado saber qué criterios políticos se han seguido para tomar la decisión de infiltración, que se pidan "disculpas y rectificaciones" y que el Govern se comprometa a no infiltrar a más mossos en ningún tipo de movilización y que solo lo hará bajo mandato judicial.

"El Govern está metiendo la pata hasta el final" en todo el proceso de negociación con la comunidad educativa, ha criticado Pellicer, que también ha reclamado que recuperen las conversaciones en el punto en que se quedaron antes de firmar el acuerdo con CC.OO. y UGT, y que retiren las sanciones económicas contra docentes por las últimas movilizaciones durante jornadas de huelga.

COMPRA ESPECULATIVA DE VIVIENDA

Preguntado por el posicionamiento favorable a la prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Pellicer ha respondido que "no se trata de abrir la puerta a una medida que es legal, lo que se trata es de aplicarla", y ha añadido que en Catalunya ya es posible hacerlo.

"Pese a que tenemos un Govern que no quiere aplicarla, tenemos una movilización popular brutal en el ámbito de la vivienda", y ha añadido que en el Parlament se dan las mayorías para conseguir aplicar esta medida.