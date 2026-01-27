La CUP pide que el Gobierno asuma "las consecuencias económicas" por las incidencias en Rodalies

El portavoz de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà, ha pedido que el Gobierno asuma "las consecuencias económicas de este caos ferroviario", en referencia a los cortes e incidencias en la red de Rodalies que se han producido durante la última semana.

"Pensamos que a la Generalitat no le debe costar ni un euro", ha dicho este martes en rueda de prensa desde la cámara catalana y ha explicado que su formación llevará una moción al pleno de Parlament para tratar esta cuestión.

Así, Cornellà ha reclamado que el Estado se haga cargo de los servicios alternativos de transporte y "el déficit que se acumulará" por el mes de gratuidad.

También ha dicho que el Gobierno debe asumir el coste de "los recursos propios que se han tenido que movilizar" como, dice, los informadores y técnicos que ha desplegado la Generalitat.

PANEQUE "SE ESCONDE"

Por otra parte, ha criticado a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, que, a su parecer, "se esconde" y ha señalado que los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y el director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez, sirven para salvar su espalda y no para buscar soluciones, textualmente.

Además, ha dicho que estas dimisiones "no sirven para nada" y, según él, son de cara a la galería, y ha afirmado que el problema no es técnico sino político, en sus palabras.

"La situación actual se debe a 20 años de gobiernos españoles que han maltratado sistemáticamente a Catalunya", ha asegurado, y ha pedido recuperar la inversión que, según él, no se ha hecho.

INVERSIONES

También se ha referido al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha criticado que anunciara "una inversión millonaria para ir a Madrid en menos de dos horas", en referencia a la subida de velocidad del AVE, lo que ha calificado de vergüenza, textualmente.

Así, ha pedido invertir "todo el dinero en la red ferroviaria" y ha reprochado al Govern los proyectos para conectar el Aeropuerto de Girona con Barcelona y el traslado de la estación de Figueres a Vilafant (Girona) porque, afirma, no aportan mejoras a la ciudadanía.

MOVILIZACIONES

Sobre las movilizaciones convocadas para el próximo 7 de febrero por las incidencias en Rodalies ha sostenido que "comparten" las reivindicaciones y que, como partido, se sumarán.

Ha matizado que serían "más partidarios de que hubiera una convocatoria unitaria" pero ha añadido que entienden que esto a veces es complicado, en sus palabras.