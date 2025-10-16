La CUP pide al Parlament amparo legal para manifestantes "heridos" por Mossos en la huelga por Palestina

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press

Pellicer acusa a Parlon de "esconderse bajo las piedras" y exige investigar la actuación policial

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, ha pedido este jueves amparo a la Mesa del Parlament para que ponga a disposición de las "decenas de heridos" por los Mossos d'Esquadra en la manifestación por Palestina de este miércoles en Barcelona sus servicios jurídicos para emprender acciones legales contra los agentes responsables.

En una rueda de prensa, Pellicer ha insistido en la necesidad de que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero, expliquen en sede parlamentaria la actuación policial en una sentada pro Palestina frente a la estación de Sants de Barcelona, durante la cual se utilizó gas pimienta.

Pellicer, quien en un vídeo publicado por el partido aparece siendo arrastrado por el suelo por un agente, ha explicado que los Mossos lanzaron gas pimienta "contra personas sentadas en el suelo pacíficamente", y ha pedido a ERC y Junts que se sumen a la CUP y los Comuns y pidan la comparecencia de la consellera.

"Comparecemos de urgencia hoy ante la actuación más que cuestionable, más que lamentable y absolutamente fuera de lugar por parte del cuerpo de Mossos d'Esquadra", ha apuntado el diputado, que pide saber si los agentes actuaron por órdenes directas o sin control, en sus palabras.

Pellicer ha acusado a Parlon de "esconderse bajo las piedras" y ha exigido textualmente que dé respuestas de forma inmediata y asuma las responsabilidades que pertoquen, así como investigar todo lo que haga falta.

PROTOCOLO DE USO DEL GAS PIMIENTA

La CUP ha realizado diversas solicitudes de información al Govern para saber cuál es el protocolo de uso del gas pimienta, su ficha técnica y los perjuicios del uso de este gas en las personas, el protocolo de uso interno de Mossos, y cuántas veces se ha utilizado y en qué manifestaciones.

"Concretamente, hemos pedido que se nos facilite qué agentes utilizaron gas pimienta, en qué momentos, bajo qué órdenes y qué cantidades", concretamente a las 16.30 horas en la estación de Sants, a las 18.30 en la cabecera de la manifestación y a las 21 cerca del consulado de Israel, ha detallado el diputado.