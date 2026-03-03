La CUP presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Illa: "No están a la altura"

Archivo - La portavoz de la CUP, Laure Vega, en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS - Archivo

Vega afirma que el PSC "pone por delante sus siglas al país" BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha anunciado este martes que su formación ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Govern porque "no están a la altura" de Catalunya.

En rueda de prensa desde el Parlament, Vega ha dicho que se trata de una enmienda "de carácter político" porque las cuentas no cumplen en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la educación y Rodalies.

Ha asegurado que la enmienda es "necesaria porque no solo es lo que se ve en estos Presupuestos, también es lo que falta" y ha preguntado al Govern qué propuestas concretas tiene ante problemas como el coste de la vivienda y la alimentación.

Además, ha criticado que las cuentas contemplan "casi 2.000 millones de euros" para pagar la deuda, y ha sostenido que el Govern es incapaz de plantarle cara a su propio partido para defender los intereses de los catalanes.

"Me parece que Esquerra Republicana puede acabar pactando estos Presupuestos. Pero creemos que es importante indicar que hay una gran responsabilidad aquí del PSC, que de una manera o u otra, pone por delante sus siglas al país", ha expresado.

BAJAS MÉDICAS

Por otra parte, la CUP ha pedido a la Conselleria de Salud acreditar si se ha retirado la instrucción de condicionar parte del presupuesto de los equipos de atención primaria a no prescribir un exceso de días de baja laboral.

"Exigiremos que si no se han retirado estas medidas, haya un nuevo documento que lo certifique, porque nos parece inaceptable que se esté jugando con la salud de los trabajadores", ha zanjado.

COMPRAS ESPECULATIVAS DE VIVIENDA

Preguntada por qué la CUP ha retirado su proposición de ley para la prohibición de las compras especulativas de vivienda, ha explicado que han realizado "una ronda de relaciones políticas con los movimientos por la vivienda" para modificar algunas partes del texto.

Así, ha dicho que volverán a presentar el texto con las modificaciones: "Presentamos una ley completa que va contra el uso especulativo de la vivienda, tanto en términos de compra como de suelo, como en términos de alquiler", ha explicado.