La CUP reclama al Govern que abra también expediente a Adif por el "desbarajuste" de Rodalies

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha reclamado al Govern que abra expediente a Adif, además de Renfe, por considerar que es "el responsable principal del desbarajuste y del deterioro de la red ferroviaria" de Rodalies.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha criticado que la Generalitat anunciara que este jueves se reanudaría el servicio y que los usuarios se hayan encontrado con que, "de manera sorprendente, todo estaba como ayer, paralizado, nada funcionaba y muy pocas explicaciones".

Para Cornellà, es incompresible que el Govern no contemplara esta posibilidad ni preparara un plan de medios de transporte alternativo, y ha criticado también que optaran por suspender todo el servicio porque, en su opinión, no es una decisión proporcional a la realidad que se vive.

Además de lamentar la "desinversión histórica" del servicio por parte de gobiernos socialistas y populares, ha pedido al Govern protocolos de gestión de riesgo claros, planes de transporte alternativo ante situaciones como la actual y más inversiones.

También ha recordado que piden la comparecencia en el Parlament de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y del representante de Adif en Catalunya, Ángel Contreras.

Sobre la propuesta de los Comuns de impulsar un 'gran Pacte Nacional de Rodalies' con agentes sociales y económicos y plataformas, Cornellà ha asegurado que están "un poco hartos" de pactos y que lo que debe hacer el Govern es ejecutar lo que se ha aprobado en el Parlament.