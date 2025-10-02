La CUP reprocha a Junts no estar a la altura ante el "secuestro" de Israel a su diputada

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha acusado a Junts y al presidente del Parlament, Josep Rull, de no estar a la altura al votar en contra de desconvocar el pleno del Parlament ante el "secuestro" de la diputada 'cupaire' en la Cámara catalana Pilar Castillejo, que se encontraba embarcada en la Global Sumud Flotilla y ha sido interceptada por el ejército de Israel.

En declaraciones este jueves ante la sede del partido, Moreno ha calificado de muy grave lo ocurrido con la flotilla, ha explicado que han perdido el contacto con Castillejos y con el miembro del Secretariado de la CUP que también estaba en uno de los barcos, Adrià Plazas, y ha insistido en que Junts deberá elegir "el lado de la historia en el que se quiere quedar".

También ha criticado el papel del Estado: "Denunciamos la pasividad y las medias tintas que ha tenido el Estado español en estas últimas semanas que, en lugar de proteger la labor humanitaria de esta flotilla, se ha limitado a enviar mensajes a los activistas para que no se acercasen al lugar que consideraban de peligro".

La portavoz de los anticapitalistas ha acusado al Gobierno de "jugar al simbolismo, pero finalmente no hacer efectivo lo que debería de hacer", en alusión a la fragata que el Ejecutivo central decidió enviar a custodiar la flotilla.

Preguntada por si cree que la misión ha conseguido sus objetivos, Moreno ha respondido que es evidente que no ha podido llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario, pero ha logrado que este corredor "se ponga en la centralidad y que los Estados comiencen a mover ficha en este sentido".