La CUP solicita "toda la documentación" del expediente sancionador a la empresa Iqoxe

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha solicitado "toda la información referente al expediente sancionador interpuesto a la empresa Iqoxe" por la explosión de un reactor de la empresa el 14 de enero de 2020, que provocó la muerte de tres personas.

En un comunicado este miércoles, la CUP ha explicado que ha solicitado "toda la documentación del expediente sancionador que incluya, explícitamente, los motivos de la sanción y la propuesta de sanción detallada".

Lo ha hecho después de que este miércoles la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat haya anunciado que ha propuesto una sanción de 2,1 millones de euros a Iqoxe por cuatro infracciones muy graves de la normativa de seguridad industrial en la explosión de 2020.

La diputada de la CUP Laia Estrada ha criticado en el mismo comunicado que "si no se hubiera producido la explosión, no se habría abierto el expediente y, por tanto, no se habrían detectado estas infracciones muy graves".

"¿Cuántas infracciones se pueden estar produciendo en otras empresas sin que se estén detectando?", ha cuestionado.

En este sentido, la CUP ha pedido "una mayor fiscalización por parte de las administraciones a las empresas del complejo petroquímico" de Tarragona, para --textualmente-- el cumplimiento de una normativa de por sí laxa.

La CUP está personada como acusación popular en el proceso judicial abierto por la explosión.