Cupra y la Berlinale reconocen el cortometraje 'The Zebra' en el 'The Dream Makers'

El cineasta J.A. Bayona; el director general de Studio Babelsbers Motion Pictures, Marcus Loges; los directores premiados Renis Hyka y Alfie Barker; y el Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto - CUPRA

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra, la Berlinale, Berlinale Talents y Studio Babelsberg han reconocido el cortometraje 'The Zebra', del escritor y director británico Alfie Barker, en el marco de su iniciativa 'The Dream Makers: Short Film Contest'.

Según ha informado la firma automovilística en un comunicado este lunes, el día después de finalizar el Festival Internacional de Cine de Berlín, la obra contará con la producción de Cupra y tendrá la oportunidad de llegar a la gran pantalla.

El jurado de 'The Dream Makers' también ha otorgado una mención especial al proyecto 'Day One' de Renis Hyka, que recibirá apoyo para la realización de su proyecto.

El Chief Brand Officer en Cupra, Ignasi Prieto, ha destacado que 'The Dream Makers' "empodera a una nueva generación de talento creativo, ofreciéndoles una plataforma para compartir su visión", y ha valorado haber conectado a creadores de 3 continentes y desde el Reino Unido hasta Corea, pasando por Irán y Perú, en sus palabas.

Por su parte, la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, ha asegurado que contar con Cupra como socio principal, 'partner' de movilidad e impulsor de este proyecto, es "un apoyo para la próxima generación de cineastas".

El jurado ha contado, aparte de con Ignasi Prieto y Tricia Tuttle, con el cineasta y embajador de Cupra J.A. Bayona; el actor de Hollywood Daniel Brühl; y el productor y director general de Studio Babelsberg Motion Pictures, Marcus Loges.