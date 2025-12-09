Cupra celebra el regreso del Spotify Camp Nou con una campaña con su Formentor e-Hybrid - CUPRA

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha celebrado el regreso del Spotify Camp Nou con la campaña 'The Road Back Home', con la que ha presentado su Cupra Formentor e-Hybrid, que "acompañará a los equipos masculino y femenino en sus partidos en España y en Europa y visitará hasta 520 peñas barcelonistas", informa en un comunicado este martes.

La iniciativa ha sido presentada en un acto institucional en el Spotify Camp Nou, con la participación del Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto, el director general del FC Barcelona, Manel del Río, y representantes de peñas barcelonistas.

Prieto ha explicado que los valores, la emoción y las ganas de desafiar al 'statu quo' desde Barcelona son alicientes que unen a la compañía con el FC Barcelona: "Acompañar al club y a los socios en su vuelta al Spotify Camp Nou es muy especial para nosotros, pero queremos ir más allá", ha destacado.

Por su parte, del Río ha puesto en valor que esta acción de Cupra logra conectar mejor con los aficionados barcelonistas de todo el mundo y consigue que sus jugadores y jugadoras "se sientan todavía más arropados".

El Cupra Formentor e-Hybrid acompañará al primer equipo masculino de fútbol en 13 desplazamientos, tanto en LaLiga como en Liga de Campeones, y también estará junto al primer equipo femenino, en sus compromisos de la competición europea.