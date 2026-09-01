Cupra City Garage Madrid acoge el estreno del documental sobre el diseñador Miguel Adrover

La agenda del Garage para septiembre incluye documentales, presentaciones de discos, pódcasts en directo y exposiciones, entre otros. - CUPRA

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid acogerá en exclusiva la proyección del documental 'The Designer is Dead', sobre el diseñador Miguel Adrover, que desafió las normas del 'high fashion' en Nueva York en la década de 1990.

El director, Gonzalo Hergueta, charlará este miércoles en directo con la productora, Cristina Tenas, informa Cupra en un comunicado de este martes.

La agenda de septiembre del Garage la completan presentaciones de discos y sesiones de Puño Dragón y Zahara; el pódcast en directo WHAT Magazine; las propuestas de los diseñadores Dominnico y Carlota Barrera, y exposiciones de Fuensanta Sobejano y Blas López, entre otros.