El Cupra City Garage Madrid acoge este septiembre la primera Garage Coffee Party

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cupra City Garage Madrid prepara para este septiembre la primera Garage Coffee Party, con café de especialidad, DJ sets y deporte, además de propuestas musicales como la Music Session de Carlos Ares, informa Cupra este lunes en un comunicado.

Entre otras actividades, el Cupra City Garage Madrid acogerá un streaming en directo desde el Salón IAA Mobility de Múnich, donde se presentará el nuevo Cupra Tindaya showcar.

Hightalks reunirá "a las voces más influyentes de la Gen Z", como Alice Wonder, para hablar sobre lo que se mueve, se escucha y se transforma en la actualidad.

Además, los Rebel Trainings regresan este mes con la experiencia deportiva Train Like a Boxer with Puls powered by Urban Sports Club, acompañada por un DJ set en directo.

Asimismo, la electrificación se convertirá en experiencia a través de Electrokids: talleres infantiles para construir y programar coches, y actividades inmersivas que anticipan el futuro.