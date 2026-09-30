Cupra City Garage Madrid estrena el documental 'Viaje al fin del mundo'

Fotograma del documental 'Viaje al fin del mundo' - CUPRA CITY GARAGE MADRID

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage ha estrenado 'Viaje al fin del mundo', un documental inmersivo creado por Luc Jacquet, y que permite hacer un viaje desde la Patagonia (Argentina) hasta el Polo Sur, informa en un comunicado este miércoles.

El documental se podrá ver hasta el 22 de noviembre y los visitantes "podrán adentrarse en los paisajes más fascinantes de la Tierra a través de una experiencia que combina proyección de imágenes y sonido tridimensional".

El documental empieza en la Patagonia y los Andes y avanza hasta el cabo de Hornos, el pasaje de Drake y la Antártida, y permite descubrir parte de la fauna que habita estos territorios, con la presencia de ballenas, focas, aves marinas y colonias de pingüinos emperador