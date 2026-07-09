Cupra extiende su colaboración con Kiro de Fórmula E y presenta el León VZ e-HYBRID Racer

Imagen del León VZ e-HYBRID Racer - CUPRA

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha extendido su colaboración con el equipo Kiro de la Fórmula E, en el marco del Goodwood Festival of Speed 2026, donde también presentará el modelo León VZ e-HYBRID Racer y el Raval 100% eléctrico con volante a la derecha, explica en un comunicado este jueves.

El acuerdo permitirá a Cupra Kiro competir juntos en el Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA, en una edición donde se estrena el reglamento Gen4, con "los coches de Fórmula E más rápidos y avanzados hasta la fecha".

Esta edición del Goodwood Festival of Speed, que se celebra desde este jueves y hasta el domingo 12 de julio en la finca de Goodwood House, en West Sussex, supone el debut de Cupra en el festival.

Además Cupra ha presentado el modelo León VZ e-HYBRID Racer, que fusiona el motor eléctrico del Cupra Raval con el motor de combustión del León VZ y la tecnología de batería del León híbrido enchufable.

También ha presentado el propio Cupra Raval con el volante a la derecha para el mercado británico, donde prevé lanzarlo este verano, explica la compañía.