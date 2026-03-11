Cupra invita a creadores de contenido a una "sesión de hipnosis" con su modelo Tindaya

Cupra Tindaya - CUPRA

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha invitado a una selección de creadores de contenido del mundo de la automoción a experimentar "una sesión de hipnosis y de simulación sensorial" para conocer su modelo Tindaya, del que presentó un prototipo en septiembre en el salón IAA Mobility 2025 de Múnich (Alemania) y que será una realidad durante la próxima década.

El Tindaya recibe su nombre de una montaña de Fuerteventura, en las Islas Canarias, y está enfocado en potenciar la experiencia del conductor, además de contar con un diseño con piezas estructurales de aluminio impresas en 3D que se adaptan a las líneas del coche, informa la firma automovilística en un comunicado este miércoles.

Algunos de los creadores de contenido que han vivido esta experiencia son Jessica Thön - Jessi Car Maniac (Alemania), Victor Melida - byViruZz (España), Jeremy Lynch (Reino Unido) y Luca Campolunghi (Italia), quienes han vivido una sesión de hipnosis dirigida por el hipnoterapeuta italiano Michele Occelli.

A través de la inmersión, "imaginaron el espíritu del coche, presentado como una bestia viviente con la que pudieran vincularse", ha señalado Cupra, quien relata que durante la experiencia "coche y conductor se convierten en uno solo para crear una aventura única en la que cada participante viaja por diferentes paisajes del mundo".

El piloto alemán Daniel Abt, embajador de Cupra, ha definido la jornada como una vivencia "muy diferente" a las sesiones normales de coches: "Estoy contento de haber formado parte de ello y de poder vivir este viaje único. Creo que mucha gente debería probar esto y sentirlo por sí misma", ha expresado.

EL NUEVO "ADN" DE CUPRA

El director global de Marketing en Cupra, Patrick Sievers, ha explicado que para la compañía "conducir es mucho más que una experiencia lineal: es un acto que comienza en la mente y lleva las emociones hacia lo inesperado".

"El Cupra Tindaya es la máxima expresión de esa emoción, que hoy hemos podido experimentar. Convertimos cada recorrido individual con el Tindaya en un 'test drive' creativo, verdaderamente emocional y holístico, vivido como nunca", ha agregado.

El evento, presentado por la creadora de contenido y presentadora de automóviles Becky Evans, también ha contado con la asistencia de del jefe de diseño de Cupra, Jorge Diez, quien ha presentado el coche como "la siguiente evolución del ADN distintivo" de la marca.