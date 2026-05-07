Cupra lanza la campaña 'The Chosen One', una campaña junto al actor Tom Felton

Imagen de la campaña 'The Chosen One' de Cupra, junto al actor británico Tom Felton - CUPRA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha lanzado una campaña global junto al actor británico Tom Felton, conocido por su papel de Draco Malfoy en 'Harry Potter', con el objetivo de "explorar la conexión entre el conductor y el coche a través del instinto, la identidad y el sentido de pertenencia", informa este jueves en un comunicado.

Bajo el título 'The Chosen One', la campaña se lanzará este domingo en España, aunque ya está disponible a partir de este jueves en el canal de Youtube de la compañía, y se inspira en la escena de la selección de varitas en la primera película de la saga.

En concreto, Felton aparece probando y descartando distintas opciones de vehículo hasta encontrar el indicado, bajo la idea central de que "a veces no es el conductor quien elige el coche, sino el coche quien elige al conductor", ha explicado la empresa.

El chief brand officer de Cupra, Ignasi Prieto, ha explicado que a través de la campaña, la empresa explora un momento "decisivo" en la que el conductor se convierte en el centro de la experiencia, mientras que el director global de márketing de la empresa, Patrick Sievers, ha destacado que esta es una de las campañas más ambiciosas para Cupra.

La campaña abarca los modelos tanto de combustión interna como híbridos enchufables, integrando el portfolio de la marca en un único relato, aunque en España se estrenará inicialmente centrada en el Cupra Terramar e-HYBRID.