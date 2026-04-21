Cupra lanza un corto musical con canciones inéditas de Nathy Peluso y Guitarricadelafuente

Imagen promocional del corto - CUPRA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha lanzado el corto musical 'The soundtrack of Raval', que incluye seis canciones inéditas de los artistas que participaron en la presentación mundial del Cupra Raval: Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Disiz, Kim Petras, Mahmood, Chase & Status y Lancey Foux.

El corto tiene una duración de 20 minutos y "muestra el espíritu urbano de la World Premiere mediante la fusión del cine y la música", informa Cupra en un comunicado este martes.

El chief brand officer de Cupra, Ignasi Prieto, ha explicado que el corto "lleva la experiencia del Cupra Raval a todos los miembros de la Tribu a través de nuevas canciones de artistas de primer nivel que han capturado la esencia urbana" del nuevo modelo.

La pieza incluye todas las actuaciones en directo de los artistas e integra en exclusiva canciones inéditas que solo aparecerán en el corto, junto con entrevistas.

Los artistas realizaron conciertos en Barcelona, Madrid, París, Berlín, Milán y Mánchester el pasado 9 de abril para celebrar el lanzamiento del nuevo modelo.