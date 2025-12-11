Cushman & Wakefield invierte 2,6 millones en una nueva sede en Barcelona y en ampliar la de Madrid

El edificio con las nuevas oficinas de Cushman & Wakefield, en el número 545 de la avenida Diagonal, en Barcelona. - CUSHMAN & WAKEFIELD

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield ha invertido 2,6 millones de euros en la reorganización de sus oficinas, que han supuesto tanto el traslado de sus oficinas en Barcelona como la ampliación de la superficie de las mismas en Madrid.

En la capital catalana, explica la consultora este jueves en un comunicado, la nueva sede está ubicada en el número 545 de la avenida Diagonal, en la séptima planta de L'Illa Diagonal, "un enclave estratégico en el corazón financiero y empresarial de la ciudad".

En Madrid, por otro lado, Cushman & Wakefield ha ampliado la superficie de las oficinas en el edificio Beatriz, en el barrio de Salamanca, en tres ocasiones, un proceso que acaba de finalizar hasta alcanzar una superficie de 1.700 metros cuadrados.

La compañía ha relacionado este crecimiento con su "apuesta estratégica" por el mercado español, en un ejercicio marcado por grandes operaciones como el alquiler de Naturgy de unas oficinas en Madrid de casi 20.000 metros cuadrados o el arrendamiento de la totalidad del edificio Aura por parte de Deloitte en Barcelona.

Como parte de esta misma estrategia, Cushman & Wakefield también ha incrementado el espacio de las oficinas en Lisboa, lo que "consolida así el posicionamiento de la firma en la región de Iberia", ha defendido la empresa.