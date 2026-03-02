El CZFB exhibe en el 4YFN las 'startups' de su Incubadora Logística 4.0

Estand de la Incubadora Logística 4.0 en el 4YFN 2026 - CZFB

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha exhibido en el 4YFN, evento paralelo al Mobile World Congress (MWC) destinado a las empresas emergentes, algunas de las 'startups' desarrolladas en su Incubadora Logística 4.0, la primera incubadora de España especializada en industria 4.0 aplicada a este ámbito.

Este lunes, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, se han reunido en el estand de la incubadora en el 4YFN, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, informa el CZFB en un comunicado.

En sus dos primeros años y medios de actividad, se han incubado un total de 60 proyectos, de los cuales actualmente 32 están activos y, de los 28 restantes, 23 se han consolidado como casos de éxito y 5 han cesado su actividad, por lo que la tasa de supervivencia es del 91,5%, una cifra "muy por encima" de iniciativas similares.

Las 32 startups que se encuentran instaladas en la Incubadora Logística 4.0 cerraron el año pasado con una facturación de 8 millones de euros, y prevén doblar esta cifra a finales de 2026, para terminar el año con un volumen de negocio cercana a los 16 millones de euros.

Si se tiene en cuenta el total de iniciativas que han recibido la ayuda de la incubadora, la cifra de facturación en 2025 alcanzaría los 46 millones de euros, y la prevista para 2026 se situaría entorno a los 70 millones de euros.