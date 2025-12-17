El CZFB incorpora a la empresa tecnológica ASM Tech Growth en el ecosistema de DFactory Barcelona

Imagen de la bienvenida de DFactory a Jesús Haro y Justo Soria, de ASM Tech Growth. - CZFB

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha incorporado a la empresa especializada en soluciones tecnológicas ASM Tech Growth al ecosistema de DFactory Barcelona, ha informado la entidad en un comunicado este miércoles.

ASM Tech Growth, con 20 años de experiencia, está especializada en arquitectura MACH, automatización inteligente e IoT (Internet of Things), "conectando y optimizando dispositivos y procesos en tiempo real", además de garantizar la integración y gestión inteligente de los datos y el despliegue de modelos de Inteligencia Artificial (IA).

"Desde este ecosistema de innovación, queremos impulsar proyectos que combinan IA, IoT, automatización y análisis de datos para optimizar procesos y crear soluciones tecnológicas de alto impacto", han afirmado los representantes de ASM Tech Growth, Jesús Haro y Justo Soria, este miércoles en el acto de bienvenida.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha añadido que la presencia de la compañía "contribuirá a generar sinergias y proyectos innovadores que consolidan y refuerzan el DFactory como motor de competitividad y desarrollo tecnológico en el sector industrial".

ASM Tech Growth se ha convertido así en la empresa número 42 presente en el 'hub' de Barcelona, que está "prácticamente en plena capacidad", junto a un grupo de multinacionales, pymes y centros de investigación de sectores como la robótica, ciberseguridad, IA o nanotecnología.