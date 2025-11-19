El CZFB incorpora a RobSurgical en el ecosistema de DFactory Barcelona

El managing director de RobSurgical, Mario Ferradosa, y el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro - CZFB

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha incorporado a la empresa especializada en robótica quirúrgica mínimamente invasiva RobSurgical al ecosistema de DFactory Barcelona, informa en un comunicado este miércoles.

RobSurgical es un spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Ibec), tiene "como principal misión democratizar la cirugía de alta precisión", haciéndola más accesible, eficiente y segura para hospitales de todos los tamaños.

La empresa RobSurgical diseña, desarrolla y comercializa un robot quirúrgico que mejora la eficiencia y la usabilidad en el quirófano y permite realizar cirugías híbridas, combinando técnicas de cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica mínimamente invasiva en un mismo procedimiento.

El managing director de RobSurgical, Mario Ferradosa, ha explicado que el DFactory les "ofrece un entorno de innovación avanzada ideal para el desarrollo de tecnología puntera en robótica quirúrgica".

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha señalado que la incorporación de RobSurgical al ecosistema de DFactory Barcelona "refuerza la importancia de la industria 4.0 aplicada a la salud".