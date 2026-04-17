El CZFB y Pimec firman un acuerdo para impulsar la competitividad de las pymes catalanas

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y el presidente del área de industria y nueva economia de Pimec, Josep Soto - CZFB / PIMEC

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y Pimec han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar el tejido empresarial, impulsar la competitividad de las pymes y promover una industria en Catalunya más innovadora, sostenible y con proyección internacional, informan en un comunicado.

Lo han firmado este viernes por la mañana la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y el presidente del área de industria y nueva economia de Pimec, Josep Soto, en un acto que ha contado también con el el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro.

La colaboración contempla acciones conjuntas en ámbitos como la promoción económica, la innovación industrial, la actividad en el entorno de los polígonos industriales, el conocimiento y la visibilidad institucional, además de la entrada del CZFB en la patronal como socio institucional.

También se ha acordado el patrocinio del CZFB de los 39 Premis Pimec, que se celebrarán el 30 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y de los IV Reconocimientos Empresariales del Vallès Occidental, el 18 de junio.

Sorigué ha dicho que la colaboración con Pimec refuerza el compromiso con el tejido empresarial, especialmente con las pymes, y una industria "más innovadora, sostenible y competitiva".

Josep Soto ha afirmado que este acuerdo de colaboración con el CZFB permitirá a las empresas hacer frente a los retos globales del sector y ganar dimensión.