El CZFB prevé un beneficio de 31,4 millones (+2%) en 2026 e ingresos de 82 millones

Los miembros del plenario del CZFB. - CZFB

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El plenario del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprobado el presupuesto de 2026 de la entidad, que prevé un beneficio de 31,4 millones de euros, un 2% más respecto a la previsión de cierre del ejercicio anterior, y unos ingresos de 82 millones de euros, informa en un comunicado este lunes.

El ente ha señalado que estos resultados evidencian "la evolución positiva del negocio recurrente, un mayor rendimiento operativo y la sólida estructura patrimonial", y ha recordado que se financia íntegramente con fondos propios y mediante la gestión de su patrimonio.

El alcalde de Barcelona y presidente del plenario, Jaume Collboni, ha subrayado que el CZFB "se ha consolidado como un espacio clave para la economía y la innovación de la ciudad".

El delegado especial del Estado en el Consorci, Pere Navarro, ha señalado que es "una institución saneada que, pese a haber realizado inversiones muy importantes, siempre ha tenido como objetivo mantener el equilibrio económico y financiero".

Por su parte, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que el Plan Estratégico 2025-2029 ha alcanzado un 18% de ejecución, y ha subrayado que "el propósito del CZFB es económico, industrial y social".

Por otro lado, el CZFB ha detallado que la 28 edición del SIL Barcelona será entre el 3 y el 5 de junio; la 7 Barcelona New Economy Week (BNEW), a principios de octubre, y la 6 Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), del 4 al 6 de marzo.

DFACTORY

El CZFB ha informado que ha alcanzado el 100% de ocupación en el DFactory Barcelona, que cuenta con 42 empresas instaladas en los 17.000 metros cuadrados actuales.

Ha recordado que ya está en marcha el proyecto de ampliación, que incluye la construcción de cuatro nuevos edificios para alcanzar los 60.000 metros cuadrados.

Navarro ha señalado que ya se han iniciado las obras del primer edificio, que contará con 1.000 metros cuadrados y que se destinará a eventos económicos y "a relevantes encuentros sociales, ciudadanos y culturales de todo tipo".