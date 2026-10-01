El CZFB sitúa la igualdad como una "palanca" de una economía más innovadora y competitiva

Imagen de la reunión del Consejo de la Mujer de la Zona Franca este jueves en Barcelona - CZFB

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha destacado que la entidad entiende la igualdad, la diversidad y la inclusión como una "palanca esencial" para construir una economía más innovadora, competitiva y sostenible.

Lo ha dicho en el marco de una reunión del Consejo de la Mujer de la Zona Franca y que ha contado con la participación de la senadora y vicepresidenta de la comisión de Cultura, Araceli Martínez Esteban, que ha pronunciado una sesión sobre liderazgo femenino y transformación social.

Sorigué ha defendido que aunque "el talento no entiende de género, las oportunidades no llegan de la misma manera a todas las personas", por lo que ha afirmado que es imprescindible seguir impulsando espacios de liderazgo, visibilidad y colaboración.

Ha añadido que, dentro del CZFB, iniciativas como el Consejo de la Mujer ZF, la BWAW o el programa Feel the ZF Power "reflejan" la voluntad de generar oportunidades, visibilizar el talento femenino e impulsar nuevos referentes.

Durante la reunión también se ha formalizado la incorporación de tres mujeres al Consejo de la Mujer de la Zona Franca, que son la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Covestro, Mònica Costa Trachsel; la directora de Personas y Organización de Cellnex Iberia, Rocío de la Torre, y la directora de Recursos Humanos, Gestión y Desarrollo de Personas de Quimidroga, Lourdes Masana.