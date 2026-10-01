El CZFB sitúa la igualdad como una "palanca" de una economía más innovadora y competitiva

Imagen de la reunión del Consejo de la Mujer de la Zona Franca este jueves en Barcelona
Imagen de la reunión del Consejo de la Mujer de la Zona Franca este jueves en Barcelona - CZFB
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 15:01
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BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha destacado que la entidad entiende la igualdad, la diversidad y la inclusión como una "palanca esencial" para construir una economía más innovadora, competitiva y sostenible.

Lo ha dicho en el marco de una reunión del Consejo de la Mujer de la Zona Franca y que ha contado con la participación de la senadora y vicepresidenta de la comisión de Cultura, Araceli Martínez Esteban, que ha pronunciado una sesión sobre liderazgo femenino y transformación social.

Sorigué ha defendido que aunque "el talento no entiende de género, las oportunidades no llegan de la misma manera a todas las personas", por lo que ha afirmado que es imprescindible seguir impulsando espacios de liderazgo, visibilidad y colaboración.

Ha añadido que, dentro del CZFB, iniciativas como el Consejo de la Mujer ZF, la BWAW o el programa Feel the ZF Power "reflejan" la voluntad de generar oportunidades, visibilizar el talento femenino e impulsar nuevos referentes.

Durante la reunión también se ha formalizado la incorporación de tres mujeres al Consejo de la Mujer de la Zona Franca, que son la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Covestro, Mònica Costa Trachsel; la directora de Personas y Organización de Cellnex Iberia, Rocío de la Torre, y la directora de Recursos Humanos, Gestión y Desarrollo de Personas de Quimidroga, Lourdes Masana.

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