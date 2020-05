El D'A Film Festival Barcelona alcanza los 215.000 visionados en Filmin

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El D'A Film Festival Barcelona, que ha celebrado su edición de 2020 en formato online en Filmin a causa del coronavirus, ha alcanzado un récord de 215.000 visionados en esta plataforma de 'streaming', ha informado la organización del evento en un comunicado este lunes.

El festival, que ha conseguido mantener el 75% de las películas programadas originalmente y decidió no cancelarse ni aplazarse pese al estado de alarma, ha llevado su programación a todo el Estado y "ha dado a conocer el festival a un público que rebasa el ámbito barcelonés", han destacado los organizadores.

Entre los films más vistos están la película inaugural 'Habitación 212' y la clausura 'A Stormy Night', acompañadas de 'Little Joe', 'Un blanco, blanco día' --que ha ganado el premio Talents--, 'My Mexican Bretzel' --premio del público al mejor largometraje-- y 'Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin'.