Dalmau afirma que el Govern desplegará "lo antes posible" el acuerdo de Educación con CC.OO. y UGT

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 11 de marzo de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este martes que el Govern "trabajará para desplegar lo antes posible" el acuerdo alcanzado por la Conselleria de Educación y FP y los sindicatos CC.OO. y UGT, acuerdo contra el cual el resto de sindicatos educativos han llamado a la huelga esta semana.

En respuesta a una interpelación de la diputada de ERC Irene Aragonès, Dalmau ha tildado el acuerdo de "valiente e histórico" y ha asegurado que el Govern es consciente del malestar de la comunidad educativa durante los últimos años, y ha trasladado su comprensión a las movilizaciones.

"Este Govern sigue, como siempre, con la mano tendida, escuchando. Pero ha decidido emprender un camino que no sea el camino del inmovilismo. El camino del todo o nada normalmente acaba llevando a la nada y a quedarnos encallados en el conflicto", ha sostenido el conseller.

Ha apuntado que el acuerdo "no solo mejora las condiciones retributivas de los docentes, mejora las condiciones con impacto directo sobre la calidad de la atención educativa".

En este sentido, ha dicho que el Govern intentará "poner una solución que sea efectiva este mismo año" al malestar de la comunidad educativa, y ha instado a los republicanos a aprobar los Prespuestos de la Generalitat de 2026, que se votarán este viernes, para tener los recursos necesarios, aunque ha subrayado que el acuerdo se cumplirá con o sin nuevas cuentas.

Dalmau ha señalado también que el Govern aprobará el plan de desburocratización en el ámbito educativo en cumplimiento del acuerdo con CC.OO y UGT.

"EL CONFLICTO NO ESTÁ RESUELTO"

Los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC rechazan el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Educación y FP con CC.OO. Educació y UGT al considerar que "no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues".

Por ello, la diputada republicana Irene Aragonès ha reprochado al conseller que "un acuerdo no es histórico si los docentes siguen movilizados en la calle, y menos un acuerdo de país si los sectores con representación mayoritaria se han sentido excluidos".

"Si esta semana seguimos viendo huelgas y movilizaciones en la calle es porque el conflicto no está resuelto y lo que tocaría es que el conflicto se resolviera. Lo que se esperaría del conseller y del Govern no es autocomplacencia, sino escuchar", ha zanjado.