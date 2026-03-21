Dalmau afirma que el Govern y ERC coinciden en que no se puede "condenar a Catalunya al bloqueo"

El conseller de Presidencia y actual conseller de Educación Albert Dalmau, durante la firma del Acord de País per l'Educació, en el Palau de la Generalitat, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el Govern y ERC coinciden en la necesidad de la aprobación de Presupuestos y que no se puede "condenar a Catalunya al bloqueo", después de que el pasado miércoles el Ejecutivo retirara el proyecto de cuentas tras pactarlo con los republicanos.

"Esquerra y el Govern compartimos la necesidad de que el país avance, y esto requiere desarrollar los compromisos de la investidura en materia de financiación y la gestión de los tributos", ha apuntado en una entrevista concedida al diario 'Ara' recogida por Europa Press este sábado.

Sobre la negociación de estos Presupuestos ha asegurado que se pondrán a trabajar de forma inminente y ha dicho que requerirá discrección: "Los acuerdos de investidura se sustentan sobre cuestiones que tienen que ver con ganar soberanía para el país y el refuerzo de los servicios públicos".

En referencia a la recaudación del IRPF en Catalunya, ha reafirmado el compromiso del Govern, aunque ha advertido que la Agència Tributària Catalana "no está al nivel que se necesita para llevar a cabo esta tarea".

Preguntado por el acuerdo de financiación y si este finalmente será aprobado por el Congreso ha señalado que confía en que Junts "tendrá la responsabilidad de no enviar a la papelera 4.700 millones de euros para la sanidad, la educación y las infraestructuras".

HUELGA DE DOCENTES

Acerca de la huelga de docentes que se ha producido esta semana ha afirmado que comprende "el malestar" que hay en las aulas y ha defendido que el acuerdo alcanzado entre el Govern y los sindicatos UGT y CC.OO. es muy relevante.

Así, ha dicho que este acuerdo debe ser la base de nuevas negociaciones: El Govern "está dispuesto a escuchar a todo el mundo, a hablar con todo el mundo, pero el acuerdo es el que tenemos encima de la mesa y sobre este acuerdo podremos hablar", ha sostenido.

En este sentido, ha explicado que la oferta que hace el Ejecutivo está condicionada por los recursos actuales: "Si la nueva financiación sale adelante y somos capaces de incorporar más recursos a partir del nuevo sistema de financiación, que quiere decir que se aprueben en las Cortes Generales en Madrid y lleguen a partir de 2027, se pueden hacer más cosas", ha sentenciado.