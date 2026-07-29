Dalmau afirma que se inspeccionó la mina de Súria (Barcelona) hace una semana

Archivo - El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que la mina Cabanasses de Súria (Barcelona), donde ha muerto este miércoles un trabajador de 26 años por un accidente, pasó su última inspección por parte de la dirección general de Indústria el pasado 23 de julio.

En declaraciones a los medios junto al alcalde, Albert Coberó, y tras reunirse con representantes de la empresa, ha detallado que el accidente se ha producido a una profundidad aproximada de entre 750 y 900 metros bajo tierra, y que el Govern ha abierto una investigación para determinar las causas y tomar "las medidas que se tengan que adoptar", en paralelo a la investigación judicial.

Ha afirmado que son contundentes ante la accidentalidad en el mundo del trabajo: "Nos obliga no solo a las administraciones y a los cuerpos de emergencia, también a las empresas a extremar todas las precauciones".

Dalmau ha trasladado el pésame por el fallecimiento en nombre del Govern y de su presidente, Salvador Illa, y su apoyo a los familiares y a sus compañeros de trabajo, y ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia.

"La pérdida de una vida humana siempre es algo irreparable por cualquier sociedad, por cualquier familia. Hacerlo, en el caso de un joven de 26 años, asume el momento de dolor por el que nos sumamos a esta muestra de pésame", ha expresado el conseller.