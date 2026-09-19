Dalmau defiende tejer acuerdos "más allá de las instituciones" para una década de progreso

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante el acto - GOVERN

TARRAGONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defendido la necesidad de tejer acuerdos "más allá de las instituciones" para una nueva década de progreso en Catalunya, ha informado el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho durante su intervención este sábado en el acto 'Dos anys construint el futur. Un debat des del Penedès sobre la Catalunya que avança' en El Vendrell (Tarragona), en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura.

Dalmau ha estado acompañado por el empresario y presidente de PIMEC en el Baix Penedès, Rafael Solé; la ingeniera de telecomunicaciones y doctora en biomedicina Elisenda Bonet y el director y guionista de cine Rafael Trullols.

El conseller ha apelado a la mayoría de la sociedad que "busca soluciones" y ha reivindicado que Catalunya puede construir y es imparable si se ponen las energías donde es necesario.

"No nos podemos permitir una Catalunya a dos velocidades. Todo el territorio necesita oportunidades económicas, y eso se consigue con servicios fuertes en todas partes", ha expuesto, y ha puesto el foco en impulsar industrias creativas, como la audiovisual, coincidiendo con Trullols en la importancia del Catalunya Media City.

INNOVACIÓN

Por su parte, Solé ha defendido que las nuevas herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial son instrumentos que acercan a las pequeñas y medianas empresas a la gran empresa, y ha añadido que Catalunya necesita dar un "salto" en infraestructuras y servicios.

Por su parte, Bonet ha pedido "valentía" ante la irrupción de la IA y ha afirmado que los grades avances tecnológicos pueden ayudar a mejorar la sanidad pública.

Dalmau ha subrayado la importancia del plan de reforma de la administración y ha asegurado que la nueva ley de simplificación de trámites que representará un "cambio copernicano".

El conseller también ha visitado el Ayuntamiento de El Vendrell, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde y los concejales.